Joe Biden snubler let over ordene, men hér var der ingen slinger: »Saudi-Arabien er en paria i det internationale samfund.«

Det var under valgkampen i USA, da han kommenterede det hårrejsende mord på den saudiske journalist Jamal Khashoggi i Istanbul, Tyrkiet. Biden tilføjede, at USA skal gå langt hårdere til det saudiske kongehus for dets brud på menneskerettighederne og forfølgelse af politiske modstandere.