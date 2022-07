Ligeledes er det kun spørgsmål om tid, før ukrainerne vil indse, at det i virkeligheden er Vesten, der har ladt dem i stikken og forlænget lidelserne med våbenleverancer og forsyninger.

Ifølge ambassadøren er det præsident Zelenskyj, der har ført sit land ud i katastrofen. Ikke Rusland.

»Det er op til det ukrainske folk at afgøre Zelenskyjs fremtid, men på et tidspunkt vil befolkningen begynde at spørge, hvorfor han ikke forhindrede den nuværende situation, og hvorfor han ikke er interesseret i at indgå en aftale med Rusland. Han har dømt sit eget folk til at betale meget store ofre.«

Det var Rusland, der invaderede Ukraine, hvordan er det Zelenskyjs skyld?

»Det var muligt at forhindre det,« siger han og peger på den otte år lange konflikt i Donbas-regionen, der fulgte efter Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014.

»Det havde været let at standse, hvis man overholdt Minsk-aftalerne,« siger han med henvisning til de kuldsejlede forsøg på lande en varig fredsaftale.

Farligere end Den Kolde Krig

Siden invasionen den 24. februar har Vesten indført massive økonomiske og politiske sanktioner mod Rusland og udvist diplomater i hundredvis.

Den manglende dialog mellem øst og vest øger risikoen for »uprovokerede hændelser,« advarer Vladimir Barbin. Han mener ligefrem, at forholdet mellem Rusland og Vesten nu er koldere end under Den Kolde Krig, hvor Nato og Sovjetunionens atommissiler stod klar til affyring hele vejen ned langs jerntæppet.

Og hvis skyld er det?

»Vestens. Vesten har bevidst brændt alle broer til at kommunikere med Rusland. Det gør situationen endnu farligere end under Den Kolde Krig. Vi forsøgte at holde kommunikationen åben, men det var ikke muligt,« siger han.

Særligt situationen omkring Kaliningrad – den russiske eksklave i Baltikum – er potentielt »meget farlig«, mener han.

Kaliningrads indbyggere er afhængige af russiske forsyninger, som transporteres gennem Litauen, men for nylig begyndte Litauen at blokere for russiske tog, der fragtede varer på EU’s sanktionsliste.

Dermed udfordrer Litauen Ruslands suverænitet over Kaliningrad, mener Moskva. Den opfattelse deler man ikke i Vesten, og EU gør alt for at nedtrappe situationen. Litauen lever blot op til de sanktioner, som et samlet EU har indført mod Rusland.

»Det undrer mig, at ingen tager mere notits af dette. Vi er parate til at indføre modsanktioner over for Litauen, som vil være håndgribelige og bidende. Dette er en trussel mod Rusland og bør tages meget alvorligt,« siger Vladimir Barbin.