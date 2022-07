Pave Frans afviser blankt rygter om snarlig pension

Det har fået flere til at spekulere over, om den 85-årige pave måske var mere svækket, end man lige troede.

I interviewet afviser paven rygter om, at han skulle have kræft. Han joker endda med, at i så fald har ”lægerne ikke fortalt det”.

Frans gentager i interviewet et budskab, som han også er kommet med før - nemlig at han godt kunne finde på at trække sig, hvis dårligt helbred en dag forhindrer ham i at stå i spidsen for den katolske kirke.

Det havde nærmest været utænkeligt, før pave emeritus Benedikt XVI som den første pave i omkring 600 år trak sig fra embedet.

Hvornår pave Frans kunne finde på at trække sig, har han dog ikke noget bud på.

- Det ved vi ikke. Det har Gud svaret på, siger han.