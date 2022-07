Vestlige våbenleverancer, der er strømmet ind i Ukraine siden invasionen, har i høj grad udlignet den militære ubalance mellem den ukrainske og russiske hær og gjort ukrainerne i stand til at svare igen. Men i takt med at Rusland intensiverer sine militære operationer og fortsat gør nye landvindinger i Donbas, har ukrainske ledere understreget, at nationens evne til at modstå angrebet nu mere end nogensinde afhænger af hjælp fra USA og dets allierede.