Sverige og Finland vil hjælpe Tyrkiet med at bekæmpe terror

- Aftalen fastslår, at Sverige og Finland vil arbejde tættere sammen med Tyrkiet om udveksling af oplysninger, udlevering og bekæmpelse af terrorisme, siger Jens Stoltenberg.

Tyrkiet blokerede i omkring halvanden måned for optagelsen af de to nordiske lande. Det skete blandt andet med henvisning til, at Sverige og Finland efter Tyrkiets opfattelse gør for lidt for at bekæmpe militante kurdere.

På førstedagen af Nato-topmødet lykkedes det dog Tyrkiet, Sverige og Finland at nå til enighed på et møde med Jens Stoltenberg. Her indgik de tre lande den aftale, som Jens Stoltenberg omtaler.