Tyrkiet støtter nu Finland og Sveriges optagelse i Nato

- Vi har netop afsluttet et meget konstruktivt møde med Tyrkiet og de nordiske lande. Vi er glade for at kunne meddele, at der nu er enighed om en optagelse af Sverige og Finland, siger han.

Stoltenberg tilføjer, at de to lande onsdag vil blive inviteret til at blive medlemmer af alliancen.

Jens Stoltenberg kalder processen med optagelsen af Sverige og Finland for historisk.

I Oslo siger den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, at det er ”en historisk dag”.

- Norge bliver tryggere med Sverige og Finland i Nato.