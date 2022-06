På denne uges Nato-topmøde i Madrid skal Nato vedtage et nyt strategisk koncept. Det vil fastlægge retningen for Nato i de kommende ti år.

- Et af vores budskaber er, at vi ikke vil se Kina som en modstander. Kina er det største land i verden, og vi skal tale med Kina om emner som klimaforandringer og energi.

- Men vi er skuffede over, at Kina ikke har været i stand til at fordømme den russiske invasion af Ukraine. Og at Kina spreder mange af de falske fortællinger om Nato og Vesten, siger Jens Stoltenberg.