Sverige ser fremskridt før møde med Tyrkiet

Sverige og Finland meddelte i midten af maj, at de to lande vil søge om Nato-medlemskab.

Tyrkiet er dog skeptisk. Blandt andet fordi især Sverige efter Tyrkiets opfattelse farer for lempeligt over for Det Kurdiske Arbejderparti (PKK).

Tirsdag og onsdag vil Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, og USA’s præsident, Joe Biden, mødes med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. Det sker i forbindelse med Nato-topmødet i Madrid, hvor man håber at få et gennembrud for Sverige og Finlands optagelse i Nato.

Her er et overblik over den videre proces frem mod en indlemmelse i Nato:

1: Først enstemmig godkendelse:

Alle nuværende 30 Nato-lande skal tages med på råd og godkende, at optagelsesprocessen indledes. Tyrkiet kan med andre ord blokere for optagelsen af Sverige og Finland. Det ventes dog, at Tyrkiet i sidste ende vil godkende optagelsen, men det kan kræve indrømmelser fra Sverige og Finland. Og måske en aftale om køb af F16-kampfly fra USA.

Lande skal desuden opfylde visse demokratiske og militære standarder for at komme med i alliancen. Finland og Sveriges anses dog allerede for at være velfungerende demokratier med et militær, som lever op til Nato-standarder.

2: Direkte forhandlinger:

De to lande skal herefter hver for sig forhandle med Nato og formelt acceptere vilkårene, herunder at gå ind for ”musketéreden”: At et angreb på ét Nato-land kræver svar fra alle de andre.

3: Endelig enstemmig godkendelse:

Når alle krav er forhandlet på plads, skal de 30 medlemslande igen godkende optagelsen.

Det vil i første omgang give Sverige og Finland observatørstatus ved Nato-møder, og Natos sikkerhedsgaranti vil i denne periode ikke gælde fuldt ud. Derfor har Sverige og Finland været optaget af yderligere løfter om sikkerhedsgarantier. Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har lagt op til, at de to lande også i overgangsfasen vil få hjælp i tilfælde af eksempelvis et russisk angreb.

4: Ratificering land for land:

De enkelte lande skal stadfæste beslutningen. Det kræver som udgangspunkt parlamentarisk godkendelse, men proceduren kan variere fra land til land afhængigt af deres forfatninger.Afslutningsvis skal Sverige og Finland ”deponere deres tiltrædelsesinstrumenter” hos USA’s udenrigsministerium, hvilket officielt gør dem til Nato-lande.

Tidsramme: Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har sagt, at de to nordiske lande bør optages ”hurtigst muligt”. Men præcis hvor lang tid det er, vides ikke. I første omgang skal Sverige og Finland finde en løsning med Tyrkiet.

Nato-landene mødes tirsdag til torsdag i denne uge til et længe ventet topmøde i Madrid. Her håber man på et gennembrud. Stoltenberg har dog tidligere sagt, at Nato-topmødet ikke skal ses som en deadline for forhandlingerne mellem Sverige, Finland og Tyrkiet.

