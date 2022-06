Et lejlighedskompleks i Kyiv, et område i det centrale Tjerkasy og senest et indkøbscenter i byen Krementjuk.

Rusland har skruet op for sine angreb med langtrækkende missiler på steder i Ukraine, der ellers ligger langt fra selve fronten, og hvor der ikke umiddelbart er militære mål. Til gengæld har flere civile mistet livet.