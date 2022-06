Ifølge myndighederne var der ingen synlige skader på de døde, der alle var mellem 13 og 17 år, skriver BBC. De blev fundet sammensunket over borde eller på gulvet.

Værtshusets underholdningschef, Promise Matinise, har sagt til BBC, at han så den ene efter den anden kollapse. Først troede han, at de var besvimet efter at have drukket for meget alkohol, men så gik det op for ham, at de var holdt op med at trække vejret.

Ifølge ham havde udsmidere tidligere på aftenen kæmpet med at kontrollere de store menneskemængder, der var kommet ind på værtshuset.