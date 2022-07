Da krigen i Ukraine begyndte den 24. februar 2022, frygtede de fleste, at landet ville falde for den russiske hær inden for få uger.

Selv om det er blevet omtalt, hvordan bl.a. britiske og amerikanske efterretningstjenester har hjulpet Ukraine i dets forsvar mod Ruslands invasion, har den officielle melding gennem krigen været, at de ikke har hjulpet Ukraine inden for landets grænser.