G7-ledere laver sjov med macho-Putin

Lederne fra USA, Canada, Japan, Storbritannien, Frankrig, Italien og Tyskland er samlet til topmøde på Elmau-slottet i Bayern i Tyskland.

Søndag, førstedagen af det tre dage lange topmøde, blev der serveret frokost, og her spurgte den britiske premierminister, Boris Johnson, ind til etiketten, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Skal vi beholde jakken på? Eller er det uden jakke? Skal vi tage frakken af?

De syv ledere så ud til at tygge lidt på problemet, indtil Justin Trudeau, den canadiske premierminister, foreslog, at de venter med at tage jakken af, indtil det officielle foto er taget.