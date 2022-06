Ved et pressemøde lørdag eftermiddag lyder det fra den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, at angrebet mod natklubber kendt for at være populære i Oslos LGBT-miljø har ændret alt.

- Da gerningsmanden begyndte at skyde, forandrede verden sig fra lykke, latter og kærlighed til had, kugler og drab, siger han.

- Vi ved ikke, hvad der drev gerningsmanden til at skyde mod uskyldige mennesker. Vi ved ikke, hvorfor han valgte det sted og den aften. Men vi ved, at han tilhørte et islamistisk miljø, og at han dræbte, sårede og skabte frygt, siger statsministeren.