23 døde under stormløb mod grænsehegn i spansk enklave

23 mennesker har mistet livet i et forsøg på at storme et grænsehegn og trænge ind i den spanske enklave Melilla fra marokkansk side fredag.

Det rapporterede marokkansk tv lørdag aften.

Tidligere på dagen lød dødstallet på 18, men fem hårdt kvæstede er døde.

Nogle døde efter at være faldet ned fra et højt hegn. Andre blev mast ihjel i det massive pres, der opstod ved grænsehegnet under fredagens stormløb.