Amnesty: Saudi-Arabien tvangsflytter halv million

- Det krænker internationale menneskerettigheder og diskriminerer udlændinge. Amnesty International opfordrer landet til at stoppe programmet.

Menneskerettighedsgruppen henviser til planer i Jeddah, hvor 558.000 indbyggere bliver berørt af nedrivninger. De blev indledt i oktober sidste år, og fortsætter uden ophør. Mindst 47 procent af de berørte er udlændinge.

USA’s præsident, Joe Biden, skal i næste måned besøge Saudi-Arabien, og Amnesty er bekymret for en facade, der bliver fremstillet udadtil, der skal narre omverdenen til at tro, at landet er på vej i en progressiv retning.