Vil Putin angribe Natos blødeste punkt? Hybridkrigen buldrer allerede

For mange er parken en provokation over for dem, der led så grueligt i årene under sovjetmagten. For andre er den – som for dens excentriske skaber, champignonkongen Viliumas Malinauskas – et vigtigt vidnesbyrd om den kommunistiske undertrykkelse i Sovjetunionens storhedstid.

Og efter at være kørt et par timer gennem øde skove i det sydlige Litauen for at nå frem til den højst utraditionelle Grutas Park, forstår man med det samme, hvorfor parken – der i folkemunde kaldes Stalinland – er så kontroversiel.