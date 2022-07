Som den tidligere grænsebetjent Tomas Sernas sidder der i sin kørestol ved mindesmærket for sine syv kolleger, der for 30 år siden med koldt blod blev henrettet af sovjetisk specialpoliti under balternes kamp for uafhængighed, står det klart, hvor heldig han selv var. Han er i live.

Han blev ligesom sine kolleger og venner skudt i hovedet under massakren. Men som den eneste overlevede han mirakuløst, og når han i dag med grufuld detaljerigdom fortæller om den skæbnesvangre nat den 31. juli 1991, efterlader det én med kuldegysninger.