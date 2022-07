Samen Jan-Eerik Paadar opdrætter rensdyr lidt uden for samehovedstaden Inari, en landsby i det nordlige Finland, og denne dag fremviser han nogle af dyrene med de prægtige gevirer for en flok hollandske turister.

Han giver de tilrejsende en lektion i alle de farer, der lurer for rensdyrene herude i Laplands øde skove. Alt fra bjørne til ulve er en trussel for dem, forklarer han. Men så er det, at han pludselig peger over på parkeringspladsen og påpeger noget, der giver flere af turisterne dårlig samvittighed.