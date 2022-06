Omfattende togstrejke kan ramme britisk økonomi hårdt

Premierminister Boris Johnson er under pres for at gøre mere for at hjælpe britiske husholdninger, som står over for den værste økonomiske krise og de største prisstigninger i årtier.

Johnson advarede tirsdag om, at strejken vil ramme erhvervslivet i en kritisk periode, hvor virksomheder og forretninger kæmper for at komme sig oven på pandemien.

Fagforeninger siger, at arbejdsnedlæggelserne kan blive begyndelsen på en ”mismodets sommer”, hvor også lærere, sanitetsarbejdere, læger og endog sagførere begynder at true med strejker på grund af voldsomt stigende priser på mad og benzin. Inflationen er oppe på 10 procent.