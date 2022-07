Oplysninger om et nyt hemmeligt tunnelsystem til brug for Irans mulige atomvåbenprogram skaber nu nye problemer for USA’s præsident, Joe Biden.

I de seneste måneder har den amerikanske præsident forsøgt at skabe diplomatiske linjer til Mellemøsten i forsøget på at skaffe mere olie til USA. Men nu er et nyt problem dukket op for præsidenten.