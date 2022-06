Britisk regering vil udlevere Julian Assange til USA

- Dette er en sort dag for pressefrihed og for britisk demokrati, sagde Assanges kone, Stella, i en kommentar til Patels beslutning.

- Dette er kun begyndelsen på et nyt juridiske opgør, tilføjede hun.

Assanges maraton i det britiske retsvæsen blev indledt efter et besøg i Sverige for 12 år siden. To svenske kvinder anmeldte ham for voldtægt og seksuelle overgreb, og de svenske myndigheder efterlyste ham.

I august 2010 blev han pågrebet i Storbritannien, men han blev løsladt mod kaution.

I 2012 besluttede en britisk domstol, at han kunne udleveres til Sverige, men Assange frygtede, at Sverige derefter ville udlevere ham til USA, og han søgte tilflugt i Ecuadors ambassade i London. Her opholdt han sig i syv år.