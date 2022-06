Rumstationen ISS måtte vige for rester af russisk spionsatellit

Den Internationale Rumstation (ISS) blev torsdag tvunget til at ændre kurs for at undgå vragrester fra en sovjetisk spionsatellit, der blev skudt ned af det russiske militær for syv måneder siden.

Rumstationens bane måtte således ændres for at undgå et stykke skrot fra satellitten ”Cosmos 1408”, en tidligere sovjetisk efterretningssatellit fra 1982.