Iraker erklærer sig skyldig i angreb efter 15 år i Guantanamo

Han skal derudover have hjulpet Taliban med at ødelægge to store 1500 år gamle Buddha-statuer i den østlige provins Bamiyan i marts 2001.

Efter den amerikanske invasion organiserede han al-Qaeda-angreb mod amerikanske styrker og deres allierede samt mod civile i både Afghanistan og Pakistan, fremgår det af anklageskriftet.

Det er den første sag, som bliver afgjort ved, at en fange i Guantanamo-lejren erklærer sig skyldig, siden Joe Biden blev præsident i USA.

Hans administration arbejder på gradvist at reducere antallet af fanger i lejren, så den til sidst kan lukkes.

Der sidder fortsat 37 mænd fanget i Guantanamo. Heriblandt ti mænd, hvis sager behandles af samme militærkommission.