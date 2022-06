FN-chef kalder britisk Rwanda-plan katastrofal og helt forkert

FN’s flygtningechef, Filippo Grandi, er stærkt kritisk over for Storbritanniens plan om at sende asylansøgere til Rwanda.

- Vi mener, at det her er helt forkert. Af så mange forskellige årsager.

- Den præcedens, som det her skaber, er katastrofal for et koncept, som man skal være fælles om, som asyl, siger han.