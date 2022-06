Mens demonstranter råbte »skam over jer« uden for domstolen, gav den britiske højesteret mandag tilladelse til, at en gruppe migranter tirsdag kan sendes med fly til et modtagecenter i Rwanda, hvor deres asylansøgninger skal behandles.

Kendelsen i appelsagen er en sejr for premierminister Boris Johnson, der har indgået en aftale med regeringen i Kigali om at modtage migranter. Målet for den britiske regering er at afskrække andre migranter fra at sætte livet på spil ved at sejle over Den Engelske Kanal i små både.