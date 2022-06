Sverige håber indsats mod terror vil overbevise Tyrkiet

Besøget kommer, mens Sverige og Finland forsøger at overbevise Tyrkiet om at give de to nordiske lande grønt lys til at blive medlemmer af Nato.

Tyrkiet mener, at Finland og især Sverige farer for lempeligt over for Det Kurdiske Arbejderparti (PPK). PKK er på både EU’s, USA’s og Tyrkiets terrorliste.

Sverige er dog dybt optaget af at bekæmpe terrorisme, forsikrer Magdalena Andersson:

- Sverige har løbende strammet lovningen mod terrorisme over de seneste år.

- Der er ikke nogen tvivl om Sveriges vilje til at bekæmpe terrorisme, siger hun på pressemødet.