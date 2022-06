Han giver ikke yderligere information om, hvad der konkret bliver gjort fra ukrainsk side.

De to briter og marokkaneren blev torsdag kendt skyldige i ”aktiviteter som lejesoldater og i at udføre handlinger, der har til formål at overtage magten og vælte forfatningsordenen i Donetsk”.

Vicepremierminister i Ukraine Iryna Veresjtjuk siger lørdag, at hun forventer, at de separatistiske myndigheder i sidste ende vil handle rationelt.

- For de er fuldt ud opmærksomme på de uoprettelige implikationer for dem og for russerne, hvis de tager nogen forkerte skridt mod vores tre soldater.