Australien har indgået milliardforlig i strid om franske ubåde

France Naval Group havde indgået en aftale med den australske regering, som på daværende tidspunkt var konservativt ledet, om at levere ubåde for 230 milliarder kroner. Men efter at have rådført sig hos det australske forsvar fandt regeringen ud af, at ubådene alligevel ikke passede til det, som landet havde brug for.

Australien ville have atomdrevne ubåde i stedet for de dieseldrevne, som den franske ubådsproducent skulle levere.

Derfor blev kontrakten revet itu, og et samarbejde med Storbritannien og USA blev i stedet indgået.