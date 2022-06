WHO registrerer over 1000 tilfælde af abekopper uden for Afrika

Der er i alt blevet indrapporteret over 1000 tilfælde af abekopper til Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i det nuværende udbrud uden for Afrika.

Det oplyser WHO under et pressemøde i Genève onsdag.

I alt har 29 lande meldt om smittede i det nuværende udbrud, som begyndte i maj. Ingen af landene har indrapporteret dødsfald.