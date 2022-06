Verdensbank sænker forventninger og advarer om stagflation

Her var den danske og internationale økonomi ramt af oliekrise, arbejdsløshed og høj inflation.

Nogle af de samme tegn ses nu igen i verdensøkonomien. Den kan være på vej ind i ”en langvarig periode med svag vækst og forhøjet inflation”, lyder det i prognosen fra Verdensbanken.

Banken bekæmper fattigdom ved at finansiere lande.

Ud over krigen i Ukraine bliver de forsyningskæder, som virksomhederne er afhængige af, også forstyrret af nedlukninger i Kina som følge af coronavirus.

Trods sin bekymring regner Allan Sørensen dog med, at den danske økonomi hurtigt kan komme på benene igen.

- Jeg ser ikke for mig, at det her bliver en lige så langstrakt krise, som vi så med finanskrisen, siger han.