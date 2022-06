Russisk arvtager af McDonalds åbner om en uge

Den amerikanske fastfoodkæde McDonald’s meddelte kort efter krigen mod Ukraine, at den trækker sig ud af Rusland.

Siden starten af marts har McDonald’s midlertidigt haft lukket sine 850 restauranter med 62.000 ansatte i Rusland.

De er siden blevet solgt til en lokal køber, som har sagt, at han åbner alle restauranter inden for to måneder og udvider til 1000 restauranter.

McDonald’s har været i Rusland i 30 år.

Den amerikanske fastfoodkæde, der især er kendt for sit salg af burgere og pomfritter, er ikke den eneste til at tage beslutningen om at forlade Rusland.