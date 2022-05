Canadas regering vil forbyde køb og salg af håndvåben

Canadas regering er på vej med en ny lovgivning, der skal forbyde køb og salg af alle håndvåben i landet.

Det siger premierminister Justin Trudeau mandag.

- Ud over at bruge skydevåben til sport eller jagt så er der ingen grund til, at nogen i Canada har brug for våben i deres hverdag, siger Trudeau på et pressemøde.