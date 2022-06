Alt imens præsident Recep Teyyip Erdogan opretholder sin blokade af en nordisk Nato-udvidelse, har den mangeårige tyrkiske leder eskaleret sin konflikt med Grækenland og truer med en ny invasion ind i Syrien.

Det var ellers netop Erdogans offensiv ind i Syrien i 2019, som fik Finland og Sverige til at indføre de våbenembargoer, som det tyrkiske statsoverhoved nu bruger som et af argumenterne for at modsætte de to landes optagelse i alliancen.