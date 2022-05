Etiopisk biolog er genvalgt som WHO-chef

Under den årlige generalforsamling i Genève har Tedros Adhanom Ghebreyesus sagt, at organisationen må ”være i centrum af et globalt sundhedssystem”. Han har foreslået, at en række reformer skal gøre organisationen mere strømlinet og effektiv.

Den 57-årige WHO-chef blev genvalg uden, at nogen modkandidater havde udfordret ham. Ved generalforsamlingen, hvor han er vært for næsten 200 medlemslandes repræsentanter, har ledelsen omkring den etiopiske leder fremlagt en hvidbog for WHO’s fremtid.

Hvidbogen indledes med et citat af den oldgræske historiker Thukydid, som ønskede, at verden skulle tage ved lære af en voldsom pest i årene 430-426 før vor tidsregning. En tredjedel af befolkningen i og omkring Athen døde.