Punktet om at løfte sanktioner mod Tyrkiet henviser til, at Sverige siden 2019 har indstillet salg af våben til Tyrkiet.

Sverige og Finland søgte formelt om Nato-medlemskab onsdag i sidste uge.

Ikke lang tid efter sagde Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at han ”ikke vil sige ja” til at lukke de to lande ind i forsvarsalliancen.

Det kræver ja fra alle 30 Nato-lande, hvis Sverige og Finland skal optages. Derfor kan Tyrkiets holdning potentielt spænde ben for de to.

Det er Ruslands krig i Ukraine, der har udløst Nato-ansøgningerne.

Nato spiller en væsentlig rolle i forbindelse med krigen.

Rusland har krævet en garanti for, at Ukraine aldrig vil blive en del af alliancen. Det krav har Nato nægtet at imødekomme. Ifølge russerne vil det true deres sikkerhed, hvis Ukraine tilslutter sig Nato.