Erdogan vil lave sikkerhedszone ved grænsen til Syrien

PKK er på EU’s, USA’s og Tyrkiets terrorliste.

Meldingen fra Erdogan kommer samtidig med, at Tyrkiet protesterer mod finsk og svensk Nato-medlemskab.

I sidste uge søgte Sverige og Finland om medlemskab af forsvarsalliancen Nato.

Indtil videre har Erdogan sagt, at han ”ikke vil sige ja” til at lukke de to lande ind i alliancen. Det skyldes, at de har afvist at udlevere en række personer, som Tyrkiet beskylder for at være terrorister, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiet vil have udleveret personer med forbindelse til PKK eller den muslimske lærde Fethullah Gülen.

Gülen og hans tilhængere er under anklage for at have stået bag et fejlslagent kup mod Erdogan i 2016.