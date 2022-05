WHO-chef lægger op til store reformer efter pandemi

Men han erkender også, at der er behov for interne reformer af WHO.

- Vi må have et stærkere og godt finansieret WHO, siger han og tilføjer:

- Der har været mange opfordringer til WHO om, at det er tid til forandring. Og der er ingen tvivl om, at der er brug for forandringer.

Tedros Adhanom Ghebreyesus er fra Etiopien, hvor han har arbejdet som embedsmand. Han er uddannet biolog og folkesundhedsforsker, og siden 2017 har han været generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen.

I denne uge, hvor han er vært for næsten 200 medlemslandes repræsentanter ved den årlige generalforsamling, har han fremlagt en hvidbog for WHO’s fremtid.