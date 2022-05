Albanese har under sin valgkamp især sat klimaforandringer højt på dagsordenen. Det gør han også lørdag umiddelbart efter sin sejr.

- Vi kan udnytte muligheden for, at Australien kan blive en supermagt inden for vedvarende energi, siger Albanese ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med 65 procent af stemmerne optalt står Labor til at få 71 pladser i parlamentet. Det er lidt færre end de 76, der kræves for at have flertal. Partiet ser dermed ud til at skulle danne en koalitionsregering.

Den afgående premierminister Scott Morrisons parti, De Liberale, står til at få 52 pladser i parlamentet. Det viser optællingen ifølge australske 9 News.