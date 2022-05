21/05/2022 KL. 11:40

Storbritanniens udenrigsminister ønsker at udruste Moldova til »nato-standarder«

Den britiske udenrigsminister lufter i et nyt interview ønsket om at sende moderne våben til Moldova. Også EU har også varslet en betydelig øget militærstøtte til det lille land, der frygtes at være i Vladimir Putins sigtekorn.