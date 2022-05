Og her bliver altså serveret et dilemma for den 59-årige politiker, som har stået i spidsen for Labor i cirka tre år.

For landets kulminearbejdere frygter for deres arbejdspladser. Og landets unge klimaoptagede vælgere frygter, at Labors klimaløfter bliver en omgang varm luft.

På den anden side står Scott Morrison.

Premierministeren har fået ry for at tromle sine politiske modstandere. Den 54-årige liberale leder har da også anerkendt, at han kan være lidt af en ”bulldozer”, og at han formentlig er nødt til at justere sin adfærd lidt.

Men Morrison lover arbejdspladser. Og mange af dem.

Han har på vegne af koalitionen taget æren for de 1,9 millioner arbejdspladser, som er blevet skabt siden de to partier kom til magten.