Elon Musk anklaget for sexchikane på privatfly

Rigmanden skulle sågar have tilbudt stewardessen at købe en hest til hende, hvis hun var frisk på at ”gøre mere” end bare massere ham.

Kvinden afslog og fortsatte massagen.

Veninden, som Business Insider har talt med, fortæller, at stewardessen var tydeligt oprørt efter hændelsen.

- Hun vidste slet ikke, hvad hun skulle gøre, siger veninden.

- Før hændelsen så hun op til Hr. Musk. Men efter at han blottede sig og rørte ved hende uden samtykke og tilbød penge for sex, var hun fuld af angst.

Veninden fortæller, at kvinden regnede med at kunne vende tilbage til arbejdet som normalt efter hændelsen på flyet.

- Men hun begyndte at fornemme, at hun oplevede en eller anden form for gengældelse, hvor hun ikke fik lige så mange vagter, og hun begyndte at blive meget stresset, siger veninden.