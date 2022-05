26/05/2022 KL. 06:30

Det »skræmmende« spionvåben Pegasus får Folketinget til at øge beskyttelsen

Fremmede magter har overvåget telefonerne hos toppolitikere og magtkritiske journalister ud over Europa. I Danmark advarer PET om, at »visse politikere og embedsmænd er prioriterede mål« for aflytning, og Folketinget vil nu beskytte danske politikere mod et bestemt overvågningsprogram. Europa-Parlamentet er allerede gået i gang.