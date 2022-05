EU vil give Ukraine yderligere 500 millioner euro til våben

Han fastslår dog samtidig, at man bliver nødt til at forstå og lytte til de enkelte landes bekymringer. Her har især Ungarn stillet sig på tværs med kravet om en overgangsperiode på fem år, hvis man skal stoppe køb af russisk olie.

EU-Kommissionen har hidtil udvist forståelse for det ungarske krav med henvisning til, at landet ikke har nogen havne. Derfor er man dybt afhængig af russisk olie via rørledninger, der er svære at erstatte. Også Slovakiet og Tjekket har rejst lignende bekymringer.

Men nu skal der handles, mener Borrell:

- Hvis ikke EU-ambassadørerne kan blive enige, så må udenrigsministrene komme med den politiske fremdrift, når de mødes mandag. Det vil jeg sørge for, siger Josep Borrell.

EU-Kommissionen har i sit udspil lagt op til et stop for køb af russisk råolie inden for seks måneder. Køb af raffinerede olieprodukter skal ifølge EU-Kommissionens udspil udfases inden for ni måneder.