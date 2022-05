Finland er klar: Vi vil med i Nato

»Et medlemskab i Nato vil styrke Finlands sikkerhed. Som medlem i Nato vil Finland styrke hele forsvarsalliancen. Finland bliver nødt til at ansøge om medlemskab uden forsinkelser. Vi håber, at de nationale skridt, som endnu skal tages før beslutningen, vil blive taget hurtigt inden for de kommende dage,« lyder det i meddelelsen.

Hvis Finland ansøger og bliver accepteret som medlem af Nato vil det resultere i, at Rusland får 1.340 kilometer yderligere grænse direkte til et Nato-land.

Hvis Rusland har et problem med dette, sagde Sauli Niinistö dog onsdag, at Vladimir Putin kunne »tage et kig i spejlet«, hvis han ville forstå beslutningen.