Stenkastende palæstinensere mødt med gummikugler og tåregas

Øjenvidner beretter til Reuters, at det er korrekt, at nogle fra mængden kastede med sten.

De beretter dog også om et israelsk politi, der mødte folkemængden med lysgranater og kugler med gummispidser. Politiet skulle også have fløjet en drone ind over mængden, som smed tåregas over de forsamlede.

Ifølge politiet er en kvindelig betjent kommet til skade efter sammenstødene.

I sidste uge kom flere til skade på Tempelbjerget, hvor der var flere sammenstød mellem israelsk politi og palæstinensiske bedende.