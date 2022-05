WHO kritiserer Kinas hårde coronastrategi: Ikke holdbart

I storbyen Shanghai har tiltagene været særligt strenge. Her har beboerne med kun få undtagelser været tvunget til at forblive hjemme.

WHO’s krisechef, Mike Ryan, pointerer tirsdag, at man også skal tage højde for menneskerettighederne i forbindelse med en streng coronastrategi.

- Hos WHO har vi altid sagt, at man skal balancere coronatiltag med den indvirkning, de har på samfundet og på økonomien. Og det er ikke altid nogen simpel udregning, siger den irske krisechef.

Kina har blot registreret omkring 15.000 coronarelaterede dødsfald under pandemien. Det er derfor naturligt, at landet ønsker at dæmme op for en mulig eksplosion i antallet af smittetilfælde, erkender Mike Ryan.

Målt på dødsfald per indbygger er antallet af coronarelaterede dødsfald i Kina markant lavere end i mange andre store lande.