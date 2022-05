Alene i kraft af sin størrelse og status som supermagt er USA i stand til at afgøre krige. Sådan var det under Anden Verdenskrig. Og sådan kan virkeligheden blive i 2022 under Ruslands invasion i Ukraine.

Skæbnen vil, at Rusland i den kommende tid kan blive ramt af det samme amerikanske hjælpeprogram til Ukraine, som Sovjetunionen sammen med især briterne, kineserne og andre af de allierede lande drog fordel af for 80 år siden: Nemlig det amerikanske hjælpeprogram ”Lend-Lease-Act”.