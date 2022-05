EU får kritik for at udelukke Rusland fra konference om Syrien

FN har eksempelvis afvist at være medvært på tirsdagens konference, fordi EU udelukkede Rusland.

EU’s udenrigschef, Josep Borrell, mener dog ikke, at EU dermed misser en chance for at skabe en diplomatisk forbindelse til Rusland, som måske kunne bruges som løftestang til fred i Ukraine.

- Vi har valgt at invitere de partnere, der har en reel interesse i at skabe fred i verden. Rusland har med sin aggression i Ukraine vist, at man ikke har interesse i fred, siger Josep Borrell.

På den baggrund mener han ikke, at der er nogen basis for dialog. Heller ikke om hjælp til Syrien, som måske kunne være et ufarligt emne at mødes om.