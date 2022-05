Når ordren »Povitrya!« skratter i headsettet, har ”Juice” ikke tid til at tænke på frygt. Den 29-årige jagerpilot i Ukraines luftvåben presser omgående sin MiG-29 på vingerne på endnu en kampmission, og sandsynligheden taler for, at han ene mand flyver et større antal fjendtlige russiske fly i møde.