Et af USA's værste stoffer breder sig til Europa og Danmark

En af de bekymrende ting ved er, at det som syntetisk stof populært sagt kan produceres i et veludstyret køkken. Det var netop temaet for tv-serien ”Breaking Bad”. Dermed har det potentiale til at sprede sig hurtigt.

Traditionelt er den europæiske ifølge Europol blevet produceret i køkkenlaboratorier i især Tjekkiet. Men der er stigende bekymring for udbredelsen af store laboratorier i Belgien og Holland, hvor stoffet kan produceres i en langt større skala.

Der er ifølge rapporten fra Europol samtidig eksempler på, at de europæiske producenter arbejder sammen med mexicanske karteller for at maksimere produktionen og udnyttelsen af infrastrukturen i Europa.

Ifølge Europol oplyste ni medlemsstater i 2020 til Europol, at de havde demonteret i alt 215 laboratorier, der producerede.